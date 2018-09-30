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ديني

علي جمعة: نوعان فقط من الفاكهة عليهما زكاة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:24 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مِن المقرر شرعًا أن الزكاة واجبةٌ في التمر والعنب مِن الثِّمار، وفي القمح والشعير مِن الزروع، إذا بلغت النِّصَاب، وذلك بإجماع العلماء.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه لا زكاة على الخضراوات، وكذلك الفواكه ما عدا التمر والعنب كما هو مذهب الإمامين مالك والشافعي، وهو المفتى به.

وتابع: أما الزروع والحبوب فزكاتها فيما يُقتات منها، من قمح وشعير وأرز وذُرة وحِمَّص وعَدَس وأمثالها مما تقوم البنية بتعاطيه وتكتفي وتستغني به، ويُشترط أن يكون ذلك القوت مما يصلح للادخار بحيث لو ادخر للاقتيات لم يفسد.


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