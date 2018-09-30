رئيس حزب الوفد يعتمد اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب

صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرر اعتماد اللجنة الدستورية والتشريعية النوعية بحزب الوفد.



وضمت أعضاء اللجنة الأسماء التالية:



أحمد طاهر إبراهيم عودة

يس محمد تاج الدين يس

صفوت عبد الحميد محمد عبد الخالق

عيد عبد الله محمد هيكل

محمد عبد الوهاب حسن مدينة

المستشار حسين محمود محمد على خليل

المستشار عادل محمود عبد الباقى

المستشار محمد عبد المنعم أحمد السحيمى

ياسر محمد محمد حسن العبد

الدكتور عبد الصمد يمامة

بدر زكريا بيومى محمد

ابراهيم ادوارد ابراهيم مسعود

محمد أبو العينين اسماعيل على

عبد الباسط متولى محمود محمد متولى

مؤمن عبد الله محمد أحمد سليم



