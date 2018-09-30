هشام محمد يغادر مران الأهلي

اشتكي هشام محمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة خلال المران المسائي، الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وغادر هشام محمد المران قبل نهايته بدقائق برفقة طبيب الأهلي، خالد محمود، من أجل تلقي الإسعافات اللازمة.



ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.