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رياضة

هشام محمد يغادر مران الأهلي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اشتكي هشام محمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة خلال المران المسائي، الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وغادر هشام محمد المران قبل نهايته بدقائق برفقة طبيب الأهلي، خالد محمود، من أجل تلقي الإسعافات اللازمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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