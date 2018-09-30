ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجوز سجود الشكر منفردًا.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من متصلة تسأل "سجود الشكر هل يجوز أن يكون منفردًا".

أجاب "جمعة" خلال لقائه في برنامج "والله أعلم" على سي بي سي" أن سجدة الشكر يجوز أن تكون مفردة ونص عليها الامام النووي والهيثمي.

وأضاف أن القرآن الكريم في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الحج / اية 77، مشيرا إلى أنه أمر عام بفعل الخير وبالسجود فيدخل فيه سجود الشكر، قال الإمام ابن حزم: "مسألة: سجود الشكر حسن، إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة فيستحب له السجود، لأن السجود فعل خير.

ترشيحاتنا

بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

مختار يكشف حقيقة تفاوض الإنتاج الحربي لضم عصام الحضرى

يورجن كلوب يستعين بفكرة الدراجة لحل لغز غياب محمد صلاح عن التهديف

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

رئيس وفاق سطيف: الأهلي فريق قوي وسنتقبل النتيجة.. وهذا أهم لاعبيه

فيديوجراف| قصة طفلة عمرها 6 سنوات ظلت تخدم والدها القعيد بعد هروب والدتها

هازارد يحرض نجم ليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي..فيديو

الهند تجهز أغلى هدية لـ بوتين

الأرصاد تعلن عن تغيير جديد في حالة الطقس اعتبارا من الغد.. فيديو

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد كل حياتي.. رسميا

صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر

أول تعليق من وزير الخارجية البحريني على لقائه مع نظيره السوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

أغرب صيحات 2019 في أسابيع الموضة العالمية.. صور

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

فيديو

أحمد موسى يدعو المواطنين بالتجاوب مع مبادرة القضاء على فيروس سي
صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر
أحمد موسى: متوسط الرواتب في القومية للأسمنت 12 ألف جنيه ..فيديو
عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي قام بنشاط غير عادي بالأمم المتحدة
نانسي عجرم وراغب علامة ونادين نجيم يتألقون فى حفل ملكة جمال لبنان .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟