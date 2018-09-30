هل يجوز سجود الشكر منفردًا.. فيديو

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من متصلة تسأل "سجود الشكر هل يجوز أن يكون منفردًا".



أجاب "جمعة" خلال لقائه في برنامج "والله أعلم" على سي بي سي" أن سجدة الشكر يجوز أن تكون مفردة ونص عليها الامام النووي والهيثمي.



وأضاف أن القرآن الكريم في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الحج / اية 77، مشيرا إلى أنه أمر عام بفعل الخير وبالسجود فيدخل فيه سجود الشكر، قال الإمام ابن حزم: "مسألة: سجود الشكر حسن، إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة فيستحب له السجود، لأن السجود فعل خير.