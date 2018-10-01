الأوقاف توزع 10 آلاف كيلو من لحوم الأضاحي في بني سويف والمنيا

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، 10 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي بني سويف والمنيا بواقع 5000 كيلو لكل منهما.



وبلغ إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى اليوم 318 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات «القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الغربية – بني سويف – الفيوم- البحيرة – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط – القليوبية – سوهاج – قنا – الإسكندرية



الإسماعيلية – المنوفية – بورسعيد – السويس – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – الشرقية – مرسى مطروح – دمياط – جنوب سيناء – شمال سيناء».





