ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تمارين رياضية سهلة وآمنة للمرأة الحامل

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد في تحقيق اللياقة البدنية للمرأة الحامل.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الاثنين، إن طبيعة الجسم تختلف من شخص لآخر فلا يجب القيام بأي نوع من التمارين دون الرجوع لمتخصص لأنه قد تكون نتيجته عكسية، مشيرا إلى أن عناصر اللياقة البدنية من أبرزها السرعة واللياقة والتوافق العصبي والتحمل.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، كما تساعد المرأة الحامل في الحصول على لياقة بدنية.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشهد افتتاح فعاليات الملتقى العربي لـ التربية الخاصة.. اليوم

حبس ربة منزل لقتلها ابنة زوجها بسبب الغيرة في سوهاج

الوليلى تتأهل للدور النهائى لبطولة أوراكل المفتوحة للإسكواش

المتحدث العسكري: إحباط تهريب 72 كجم هيروين من الاتجاه الجنوبي

طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر في البيت بأقل تكلفة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

كشف لغز ذبح طفل الدقهلية.. قتله صديقه وألقى الجثة في المصرف

Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور

اليوم .. صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

برلمانى يطالب بتقليص الدارسة فى المدارس إلى 3 أيام

ضابط شرطة يدهس مجرما قتل فتاة وحاول الهرب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

فيديو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو
المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟