شاهد.. تمارين رياضية سهلة وآمنة للمرأة الحامل

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد في تحقيق اللياقة البدنية للمرأة الحامل.



وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الاثنين، إن طبيعة الجسم تختلف من شخص لآخر فلا يجب القيام بأي نوع من التمارين دون الرجوع لمتخصص لأنه قد تكون نتيجته عكسية، مشيرا إلى أن عناصر اللياقة البدنية من أبرزها السرعة واللياقة والتوافق العصبي والتحمل.



وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، كما تساعد المرأة الحامل في الحصول على لياقة بدنية.