روسيا تؤكد رغبتها في استمرار التعاون مع الصين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة لنظيره الصيني شي جين بينج بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي أعرب فيها بوتين مجددا عن رغبته في استمرار التعاون الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي.



وكتب بوتين - في رسالته التي نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "في ظل إرشاداتك حققت الصين نجاحا منقطع النظير، فالاقتصاد الصيني ينمو بسرعة هائلة وكذلك الازدهار للمواطنين الصينيين، وتمت الموافقة على خطط التنمية الاقتصادية القومية حتى عامي 2035 و2050، كما ترتفع مكانة بكين في الساحة العالمية".



كما أشاد الرئيس الروسي بتقدم الشراكة الاستراتيجية الروسية-الصينية التي تشهد تحسنا ملحوظا، كما عززت البلدان الحوار السياسي بينهما والتعاون المشترك في التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والجوانب الإنسانية ومجالات أخرى، وكذلك تنسيق الجهود حل المشكلات الإقليمية والدولية.

