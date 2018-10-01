ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تؤكد رغبتها في استمرار التعاون مع الصين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة لنظيره الصيني شي جين بينج بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي أعرب فيها بوتين مجددا عن رغبته في استمرار التعاون الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي.

وكتب بوتين - في رسالته التي نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "في ظل إرشاداتك حققت الصين نجاحا منقطع النظير، فالاقتصاد الصيني ينمو بسرعة هائلة وكذلك الازدهار للمواطنين الصينيين، وتمت الموافقة على خطط التنمية الاقتصادية القومية حتى عامي 2035 و2050، كما ترتفع مكانة بكين في الساحة العالمية".

كما أشاد الرئيس الروسي بتقدم الشراكة الاستراتيجية الروسية-الصينية التي تشهد تحسنا ملحوظا، كما عززت البلدان الحوار السياسي بينهما والتعاون المشترك في التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والجوانب الإنسانية ومجالات أخرى، وكذلك تنسيق الجهود حل المشكلات الإقليمية والدولية.

ترشيحاتنا

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد أبنائه.. صورة

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

ناهد السباعي تكشف سر انفصالها عن زوجها: دلوقتي بقيت سعيدة

عجوز تخطى الـ99 عامًا يؤدي وظيفته ويرفض التقاعد

ملعقتين من هذا المشروب لحرق دهون الكرش للأبد

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو

طريقة عمل القرنبيط المقرمش

لجنة الفتوى توضح هل الوضوء يكفر كبائر الذنوب

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

فيديو

مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو
سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟