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أخبار البلد

البابا تواضروس : مصر بلد عبقري في التاريخ و الجغرافيا .. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:35 م
صدى البلد
مايكل سمير
عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاء تاريخيا مع الأقباط المقيمين بولاية نيوچيرسي، وذلك باستاد رودچرز بيسكاتواي.

والقى البابا تواضروس كلمه حيث عبر عن فرحته لحضوره الاجتماع كما شكر المتكلمين والكورال، قائلا : " أنا سعيد أن ألتقيكم في ختام زيارتي لنيو چيرسي و نيويورك.

وتابع البابا تواضروس :" أحب أن أتكلم عن مصر ومكانة مصر، فمصر بلد خاص عبقري في التاريخ و الجغرافيا، مصر حضارة، أقدم تاريخ، أم كل الحضارات، بلد المعابد.

وأضاف : " مصر في الجغرافيا هي بلد عبقري ١٠٠٠ كم في ١٠٠٠ كم، بها 2 بحر ، ٢ صحراء، نهر النيل، وهي البلد الوحيد الذي زارته العائلة المقدسة".

وقال : " عاشت مصر الفترة الفرعونية ثم الفترة القبطية ثم فترة الإسلام. وعشنا معهم في سلام، وكنيسة مصر هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ابتدأت مع القديس مارمرقس في القرن الاول في الإسكندرية لأنها كانت عاصمة مصر".

وتابع البابا تواضروس : " كنيستنا امتدت إلى كل العالم، حوالي ١٠٠ دولة في العالم في أوروبا وأستراليا لنا ٢٣ أسقفية خارج مصر، ونحن كنيسة شهداء وكان آخر الشهداء في ليبيا ٢١ شهيد والبطرسية وطنطا والإسكندرية و المنيا دم الشهداء هو قوة الكنيسة.

وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة القبطية مميزة بدورها في الحركة المسكونية وأحاول أن أوجد علاقة صداقة ومحبة مع الفاتيكان، روسيا، ارمينيا.

وقال : " زرت كثيرا من الكنائس وفي مصر عندنا مجلس كنائس مصر نسعي للوحدة الكنسية نبني محبة المسيح بالعلاقات، ندرس الكنائس الأخرى بالحوار اللاهوتي مع الكنائس البيزنطية و الأسقفية ثم الوحدة الكنسية".

وأكد البابا تواضروس أن كل المصريين أخوة وأحباء وهناك علاقات سلام ومحبة وتعاون مع الرئيس والحكومة والأزهر.

وفي ختام كلمته أعلن البابا تواضروس أن ملتقى الشباب العالمي القادم سيشارك فيه ٤٠٠ شاب وشابة."
البابا تواضروس : مصر بلد عبقري في التاريخ و الجغرافيا .. صور
البابا تواضروس : مصر بلد عبقري في التاريخ و الجغرافيا .. صور

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