تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين،مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية ، فيما مالت تعاملات المسثتمرين الأجانب نحو الشراء.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر7 مليار جنيه لتصل إلى مستوى 6ر796 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات إجمالية بلغت 2ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 16ر1% مسجلا 72ر14446 نقطة كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" على خسائر بلغت نسبتها 08ر2 % ليصل إلى 56ر697 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 82ر1 % ليغلق عند 76ر1777 نقطة.

