عالمان يتوصلان لعلاج سرطان الجلد ويفوزان بجائزة نوبل للطب

تمكن عالمان من هزيمة السرطان، باكتشافهما كيفية محاربته عن طريق جهاز المناعة بالجسم، أوصلهما للفوز بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء في 2018 .



اجتمع البروفيسور جيمس أليسون من الولايات المتحدة والبروفيسور تاسكو هونجو من اليابان، على هدف واحد وهو التوصل لعلاج سرطان الجلد القاتل المتقدم، من خلال التركيز على تسخير جهاز المناعة لإيقاف تطور المرض بحسب ما ذكرته "بي بي سي".



اكتشف أليسون وهونجو طريقة لإطلاق خلايا المناعة لدينا لمهاجمة الأورام عن طريق إيقاف تشغيل البروتينات، وقد أدى ذلك إلى تطوير عقاقير جديدة توفر الأمل للمرضى المصابين بسرطان متقدم لا يمكن معالجته من قبل.



وبالأبحاث والاكتشافات تمكنا من الوصول لعلاج يهزم السرطان، ليتم بيعها حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولها على الموافقة، فهي تباع تحت مسمى مثبطات نقاط التفتيش.



ويتم استخدام العلاج من نقطة التفتيش المناعية من قبل NHS لعلاج الأشخاص الذين يعانون من أخطر أشكال سرطان الجلد ، الورم الميلانيني.



ومع النجاح الذي حققه الدواء قال البرفيسور أليسون: 'إنه امتياز عاطفي كبير لمقابلة مرضى السرطان الذين تم علاجهم بنجاح من خلال حصار نقاط التفتيش المناعية"، أما تاسوكو هونجو فقال: "أريد مواصلة بحثي ... كي يوفر هذا العلاج المناعي المزيد من مرضى السرطان أكثر من أي وقت مضى".



وتقديرًا لما حققه العلاج واستمرار مجهودات أليسون وهونجو تم منحهم جائزة نوبل للطب، والتي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية - حوالي 1.01 مليون دولار أو 870،000 يورو.



