قياسات بدنية للاعبي الزمالك في المران المسائي

حرص شيخ بوزيان مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على عمل قياسات خاصة بدنية للاعبين.



يأتي هذا على هامش المران لقياس معدل الجهد المبذول لتحديد حاجة اللاعبين لبرامج خاصة لرفع لياقتهم .



ويواصل الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى السبت المقبل، بالسوبر المصرى السعودي على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياض.