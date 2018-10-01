ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قياسات بدنية للاعبي الزمالك في المران المسائي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص شيخ بوزيان مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على عمل قياسات خاصة بدنية للاعبين.

يأتي هذا على هامش المران لقياس معدل الجهد المبذول لتحديد حاجة اللاعبين لبرامج خاصة لرفع لياقتهم .

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى السبت المقبل، بالسوبر المصرى السعودي على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياض.

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده .. 8 معلومات عن بهاء سلطان

أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو

وزير الآثار: نستقبل منظمي الرحلات البلجيكيين ترويجا للسياحة ..فيديو

نجم برشلونة وتوتنهام السابق: ميسي أفضل من ارتدى حذاء كرة القدم

محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات المحلية: انزلوا الشارع.. صور

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من منزله

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

النيابة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة: المتهم مضطرب نفسيا

الجبلاية يحسم الاستعانة بحكم تونسي لمباريات الأهلى والزمالك

بنك بريطاني يستعد لدفع 1.5 مليار دولار غرامة محتملة بسبب إيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

الغرفة التجارية: لا زيادة في سعر الفينو.. وحجمه ثابت.. فيديو
وزير الآثار: نستقبل منظمي الرحلات البلجيكيين ترويجا للسياحة ..فيديو
فيديوجراف| إحراق منزل مهجور بسبب هجوم الصراصير
أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو
المشاط: زيادة ملحوظة في نسب السياحة الثقافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟