قياسات بدنية للاعبي الزمالك في المران المسائي

حرص شيخ بوزيان مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على عمل قياسات خاصة بدنية للاعبين.
يأتي هذا على هامش المران لقياس معدل الجهد المبذول لتحديد حاجة اللاعبين لبرامج خاصة لرفع لياقتهم .
ويواصل الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى السبت المقبل، بالسوبر المصرى السعودي على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياض.
يأتي هذا على هامش المران لقياس معدل الجهد المبذول لتحديد حاجة اللاعبين لبرامج خاصة لرفع لياقتهم .
ويواصل الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الهلال السعودى السبت المقبل، بالسوبر المصرى السعودي على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياض.