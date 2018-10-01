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رياضة

جلسة بين كارتيرون ويوسف قبل المران الجماعي للأهلي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطوّلة قبل انطلاق المران المسائي مع محمد يوسف، المدرب العام للفريق والقائم بأعمال مدير الكرة.

وتحدث الثنائي قبل انطلاق المران المسائي عن بعض الأمور التي تخص اللاعبين، ومواجهة الغد أمام وفاق سطيف الجزائري.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على استاد السلام.

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