كارتيرون يعقد محاضرة نظرية للاعبي قبل التدريب استعدادا لـ وفاق سطيف

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اجتماعًا مع لاعبي الفريق ومحاضرة نظرية قبل انطلاق المران.



وتحدّث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين عن أهمية مباراة الغد أمام وفاق سطيف، وضرورة تقديم مباراة طيبة والخروج بنتيجة إيجابية.



وبدأ مران الفريق بقراءة اللاعبين للفاتحة، والنزول لأداء التدريبات الجماعية.



ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على استاد السلام.