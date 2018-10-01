كاف يخطر الأهلي بإيقاف شريف إكرامي مباراتين

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإيقاف شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق، مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري رابطة الأبطال، بدعوى أن شريف إكرامي دخل في مشادة مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة الذهاب هورويا الغينى في دور الثمانية.



وبالتالي، لن يتمكن شريف إكرامي من المشاركة مع الأهلي في مباراتي وفاق سطيف الجزائري، ذهابًا وإيابًا، في نصف نهائي بطولة إفريقيا.



وأبدى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اندهاشه من القرار، خاصة وإن إكرامي لم يرتكب أي أخطاء أو يتجاوز في سلوكه في الواقعة المشار إليها، فضلا عن عدم تناول المراقب لأي واقعة تخص إكرامي في ذات المباراة، بدليل أنه كان ضمن قائمة الأهلي التي خاضت مباراة العودة أمام هورويا كوناكري الغيني.