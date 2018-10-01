استجابة لـ صدى البلد .. مياه القاهرة تغطي بالوعات تهدد المارة بالمقطم

في استجابة سريعة من شركة مياه الشرب بالقاهرة، لما نشر بموقع صدى البلد الإخباري، حول استغاثة سكان شارع 9 بالمقطم من وجود بلاعة في وسط الشارع تعرض المارة للخطر، قامت الشركة بالعمل على تغطيتها بعد شكوى أهالي المنطقة.



أوضحت الشركة أن البالوعة كانت بدون غطاء، وتم إصلاح المشكلة وتغطيتها.



وناشدت الشرطة المواطنين بالإبلاغ عن أي مشكلات في غرف المياه وكتابة العنوان على وجه الدقة لسهولة الوصول لمحل الشكوى وحل المشكلة في أسرع وقت.



وكان أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشتكي وجود بالوعات للصرف الصحى بدون غطاء، بشارع 9 فى حى المقطم.



أشار محمود إلى أن الحي لا يبالي بتلك الكارثة ولا يعيرها انتباها أو القيام بإصلاحها، مشيرا إلى أن تلك البلاعة تشكل خطرا كبيرا خاصة في ساعات الليل المظلمة يمكن أن يسقط أحدهم بها، مؤكدا أن البلاعة في أحد الشوارع الرئيسية وبسؤاله لأحد أصحاب المحلات في الشارع أكد أنها مفتوحة منذ فترة كبيرة.



ناشد محمود المسئولين بسرعة حل تلك الكارثة التي قد تنهي حياة المواطنين في لحظات،