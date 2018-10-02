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محافظات

صحة القليوبية: 41.5 ألف مواطن تقدموا لفحص فيروس سى أمس

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن 41 ألفا و500 مواطن قد تقدموا لإجراء الفحوصات الطبية والمسح الطبى فى أول أيام إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى، مضيفا أنه جارى تصنيف التحاليل وعمل كشوفات بالحالات الإيجابية والسلبية التى تم فحصها والكشف الطبى عليها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم وضع مستهدف لكل وحدة صحية منتشرة على مستوى المحافظة موضحا أن المديرية لديها رصيد إستراتيجى داخل مخازن المديرية بشأن المستلزمات الخاصة لإجراء عملية الفحص.

وأشار الى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي، و18 مركزا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية، حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز، مؤكدا أن المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن.

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