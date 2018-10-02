برلماني يقدم مشروع قانون لإنشاء نقابة أخصائيي المكتبات والمعلومات

قدم النائب عبد الحميد كمال، صباح اليوم في أول أيام دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مشروع قانون لإنشاء نقابة أخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف مكونا من 67 مادة.





وقال النائب في مذكرة قدمها للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس مرفق بها مشروع القانون، إنه نظرًا لأهمية دور المكتبات العامة والخاصة وأثرها فى نشر المعرفة والثقافة والمعلومات فى بلادنا اتشرف بتقديم مشروع قانون أخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف إلي المجلس الموقر من أجل مناقشته وإقراره.





وأضاف النائب: "يوجد فى بلادنا مئات الالوف من المكتبات العامة والخاصة المنتشرة بطول البلاد وعرضها وكافة المؤسسات ، والنقابة سوف تعمل تنظيم العاملين فى المجال المعرفي والمعلوماتي والثقافي فى المكتبات العامة والخاصة.





وتابع أن القانون يتضمن 67 مادة موزعة على سبع أبواب وهي " الاول : النقابة وأهدافها - الثاني : العضوية الحقوق والواجبات - الثالث : تشكيلات النقابة - الرابع : النظام المالي - الخامس : صندوق المعاشات - السادس : التراخيص والتصاريح لمزاولة المهنة - السابعة : احكام عامة "



