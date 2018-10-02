الكشف على 4477 مواطنا في حملة فيروس سي

كشف تقرير الإدارة الصحية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عن إجراء التحاليل اللازمة عن 4477 مواطنًا للكشف عن مدى إصابتهم بفيروس سي، بينهم 300 حالة إيجابي احتمال إصابته بأجسام مضادة أو فيروس سي، وجارٍ خضوعهم للتحاليل "b.c.r" للتأكد من أن حالتهم تستدعي صرف علاج فيروس سي.



وتواصل الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية فاعلياتها لليوم الثاني بمحافظة البحيرة، حيث انطلقت الحملة في التاسعة صباحا اليوم الثلاثاء، من خلال 408 مركز صحي في 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة من خلال 1447 فريقا طبيًا يضم 14 ألفا و460 من الأطباء والممرضين والإداريين والفنيين ومدخلي البيانات، لتستهدف 3 ملايين و750 مواطنًا من أهالي محافظة البحيرة.



وشهدت الحملة أمس توافر جميع الأجهزة الطبية الخاصة بتحاليل "فيروس سي، والسكر، والسمنة المفرطة، إقبالا شديدًا من الأهالي بمراكز إيتاى البارود، ودمنهور وشبراخيت كما واصل الأهالي التوافد على باقي المركز الصحية بدائرة المحافظة.