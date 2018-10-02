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حوادث

سائق وراء سرقة خزينة شركة لخدمات الاتصالات بالقاهرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:14 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة شركة لخدمات الاتصالات والإنترنت بدائرة قسم شرطة النزهة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة بلاغ المدعو "خالد م.ج" مالك إحدى شركات خدمات الاتصالات والإنترنت الكائنة بمساكن الشيراتون دائرة قسم شرطة النزهة"، باكتشافه كسر الباب الخلفى للشركة وسرقة مبالغ مالية قدرها "12 ألف دولار، 60 ألف جنيه مصرى" من داخل الخزينة الخاصة بالشركة، و5 أجهزة لاب توب، فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "سعيد . ع . س" – 33 سنة – سائق بذات الشركة، و"أحمد . م . س" – 23 سنة – عامل بمقهى، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر المتهم الأول بسابقة احتفاظه بنسخة من مفاتيح مقر الشركة، حيث تمكن من الدخول وقام بكسر الخزينة وأرشد عن مبالغ مالية قدرها "12.200 ألف دولار أمريكى، 57,250 ألف جنيه مصرى" وإنفاقهما باقى المبلغ، كما أرشدا عن أجهزة اللاب توب المستولى عليها لدى عميلهما "فنى تكييفات – سن 32 – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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