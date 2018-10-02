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محافظات

إقامة مشروعات تنموية بالوادي الجديد بقيمة 23 مليار جنيه

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مذكرة تفاهم مع أكرم حسن عطا رئيس شركة (P.D.G) المصرية،والشريكة مع شركه (PDG group world)،للبدء في دراسة تنفيذ عدة مشروعات تنموية على أرض الوادي الجديد عملاقة،حيث شملت المشروعات إنشاء مصنع أسمنت،ومشروع إنشاء قرية نموذجية متكاملة،ومشروع جذب سكاني يتضمن 10 آلاف منزل ، ومشروع للطاقة الشمسية وذلك باستثمارات تقديريه حوالى 23 مليار جنيه.

وأكد المحافظ،في تصريح له،أن المحافظة لا تألوا جهدا في توفير كافة سبل التيسير على المستثمرين، بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ أن هناك تعليمات لرؤساء المراكز على مستوى المحافظة بتيسير الاجراءات الخاصة بالمستثمرين لتشجيعهم على ضخ رؤوس الأموال،وكذلك تنفيذ دراسات جدوى لكافة المشروعات التى يصلح تنفيذها بمناطقهم ، وكذلك تخصيص مساحات للاستثمار ومنع التعديات عليها.

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