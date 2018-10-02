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منوعات

10 معلومات عن أول فائزة بنوبل للفيزياء من نصف قرن

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
نهى حمدي
عبرت دونا ستريكلاند عن سعادتها بحصد جائزة نوبل للفيزياء 2018،قائلة:" "نحن بحاجة للاحتفال بعالمات الفيزياء..يشرفني أن أكون واحدة من هؤلاء النساء".

ونستعرض أبرز المعلومات عن دونا ستريكلاند، التي انضمت إلى قائمة الفائزين بالجائزة بعد 55 عامًا من غياب السيدات عنها على النحو التالي:

1- تبلغ دونا ستريكلاند من العمر 59 عامًا، فهي ولدت في 27 مايو 1959 بمدينة جيلف بكندا.
2- درست بكلية الهندسة جامعة ماكماستر وحصلت على البكالوريس في الفيزياء الهندسية .
3- حصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء (البصريات) من جامعة روشستر في عام 1989.
4- تعمل كأستاذ مشرك، ورائدة في مجال الليزر.
5- تعد السيدة الثالثة التي تحصل على جائزة نوبل للفيزياء، فقد كان من قبلها ماريا جوبرت 1963، وماري كوري 1903.
6- يعود الفضل في فوزها الجائزة إلى بحثها الذي قدمته في الدكتوراه الخاصة بها، وهو عبارة عن تضخيم نبضات ليزرية عالية الدقة يُمكن استخدامها في العديد من التطبيقات كأجراء جراحات العيون التصحيحية.
7- في 2011 كانت "دونا" تتولى منصب نائب رئيس الجمعية البصرية، ومن ثم أصبحت رئيسة الجمعية في 2013.
8- عملت كمحررة بمجلة Optics Letters من 2004 إلى 2010.
9- حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة التميز في البحث عن Premier وذلك عام 1999، و جائزة كوتبريل للابحاث من مؤسسة البحوث عام 2000، و 2008 حصلت على زمالة الجمعية البصرية الأمريكية.
10-تحصل دونا على ربع قيمة الجائزة والتي تبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي.

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