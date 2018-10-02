رئيس القومية للأسمنت يعترف: لو أوقفنا الشركة من عامين لأنقذنا 2 مليار

قال محمد حسانين رضوان ،رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، إنه كان من المفترض ايقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبى فى 2016.



أضاف خلال الجمعية العامة العادية الشركة القومية للاسمنت أنه لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه.



أكد أن الدراسة الاستشارى الخاصة بملف القومية للاسمنت كان هدفها امكانية الاستقرار و ليس الوقف.



أوضح رضوان ، أن الشركة حققت إجمالي ايرادات 1.2مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه ، وبلغت اجمالى أجور العمال نحو22%من الإيرادات.