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محافظات

مجازاة 210 عاملين بمستشفى أبو كبير لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 05:53 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبي
أ ش أ
قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مجازاة مدير ووكيل مستشفى مركزي و208 من العاملين بها، بخصم 3 أيام من رواتبهم، وإحالتهم للشئون القانونية؛ للتحقيق معهم لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وكان المحافظ قد كلف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور الدوري على المنشآت الصحية للتأكد من انضباط العاملين بها وتقديم الخدمة الصحية على الوجه الأكمل، وأثناء مرور اللجنة على مستشفى أبو كبير المركزي فوجئ بعدم تواجد مدير ووكيل المستشفى ومغادرة 208 أطباء وصيادلة وإخصائيين وفنيين وممرضين لمقر عملهم قبل مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة وعرضها على المحافظ فقرر مجازاتهم.

من ناحية أخرى، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بإحكام السيطرة والرقابة على العاملين بالجهاز الإداري والخدمي للدولة وتحقيق الانضباط في العمل لرفع المعاناة عن المواطنين.

وفي السياق، قرر المحافظ، إحالة طبيبي عظام وصدر بمستشفى (مشتول السوق) المركزي للشئون القانونية للتحقيق معهم لعدم انتظامهما في عملهما وتغيبهما عن موقعهما بالعيادة الخارجية الأمر الذي ترتب عليه حدوث خلل في تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفى وحدوث حالة من التذمر والاستياء بينهم.

وكان المحافظ قد قام بزيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى مشتول السوق المركزي؛ للتأكد من انضباط العمل بها وانتظام العمل في أقسام المستشفى، حيث استمع إلى مشاكل المرضى المترددين عليها.

وشدد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف وضمان عدم حدوث أعطال بها، وذلك بعد أن لاحظ تعطل 3 ماكينات غسيل كلوى و2 حضانة أطفال وجهازين بحجرة التعقيم، فكلف مدير المستشفى بإعداد تقرير تفصيلي عن احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

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