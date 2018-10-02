كارتيرون: لم نحسم التأهل.. ووفاق سطيف فريق محترم

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، أن مباراة الأهلي ووفاق سطيف، التي انتهت بفوز الأهلي 2-0، كانت مباراة مفتوحة من الطرفين، وتحلت بالكثير من فرص التسجيل، وكان بإمكان الأهلي مضاعفة رصيده من الأهداف لو أحسن استغلال الفرص التي لاحت له أمام مرمى المنافس.



وأضاف أن الأهلي لم يقدم نفس الأداء في الشوط الثاني، وسمحنا للمنافس بالسيطرة على وسط الميدان في بعض الفترات، ولكن نجح الأهلي في الضغط بقوة في نهاية المباراة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة لهز الشباك الجزائرية، لكن لم يحسن اللاعبين استغلالها.



وأوضح أن الفوز بهدفين نظيفين لا يعني أن الأهلي قد وضع قدمه في الدور النهائي للبطولة، لأن ما زال هناك شوط آخر من المباراة لمدة 90 دقيقة، خاصة أن وفاق سطيف فريق كبير ومحترم ويملك عناصر مميزة.



وأشار إلى أن خروج حسام عاشور كان بسبب إصابته في آخر ربع ساعة للحفاظ عليه، ولم يكن صلاح محسن الذي حل بديلا على حساب وليد سليمان في حالته، ولهذا أغلقنا وسط الملعب بالدفع بأكرم توفيق.