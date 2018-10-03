تعليق مثير من مدرب وفاق سطيف بعد الهزيمة أمام الأهلي بالقاهرة

قال رشيد الطاوسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام النادي الأهلي، بعد أن بدأ المباراة بشكل قوي في الشوط الأول بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب السلام بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأوضح أن مهاجمي الأهلي نجحوا في استغلال المساحات بشكل مثالي، وأن فريقه عانى من الارتباك بسبب الهدف الأول وأن تعامل لاعبي الأهلي بالخبرة مع أخطاء فريقه ساهم فى الفوز، على الرغم من الفرص التي لاحت للفريق لتعديل النتيجة وأنه دفع بعدد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لتحقيق الفوز.



