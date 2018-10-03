حاول سرقة محول كهربائي في المنيا فصعقه التيار

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، في كشف ملابسات واقعة العثور على أحد الأشخاص بالطريق العام وبه عدة إصابات، جراء قيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب واقعة سرقة محول كهربائى أسفرت عن وفاته.



البداية عندما تبلغ من مستشفى المنيا الجامعى بوصول المدعو "حسين ر. م- 20 سنة - مقيم جريس بدائرة المركز"، وبه عدد من الإصابات وآثار نزيف بالفم ووفاته، وبسؤال جد المتوفى المدعو "محمد ح. م- مقيم بذات الناحية قرر أنه عثر على حفيدة بمعرفة إحدى الأهالى ملقى على أريكة خشبية بشارع رئيسى بالقرية – محل سكنه وكان على قيد الحياة وتوفى أثناء نقلة للمستشفى ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه أثناء قيام المتوفى بالاشتراك مع آخر يدعى/رضا م. ع- ٢٨ سنه، ومقيم بذات الناحية- تم ضبطه- بالشروع فى إرتكاب واقعة سرقة محول كهربائى بالقرية محل إقامتهما وحال قيامة بفصل التيار الكهربائى عن المحول صعقه التيار، ما أدى إلى إرتطامه بقوة بالأرض وحدوث إصابته التي أودت بحياته.



بمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن هاتف محمول وقفاز بلاستيكى خاصين بالمتوفى والمستخدمين فى الواقعة و أضاف بأنة قام بحمل المتوفى ووضعه بمكان العثور علية وإخفاء المضبوطات خشية إفتضاح أمره.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.