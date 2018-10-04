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طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
شوربة سي فوود
شوربة سي فوود
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل شوربة سي فوود من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

المقادير
ربع كيلو جمبري متوسط الحجم 
ربع كيلو كاليماري مقطع 
ربع كيلو بلح البحر 
ربع كيلو سمك فيليه 
كابوريا 
بصلة كبيرة 
3 ملعقة كبيرة دقيق 
ملعقة كبيرة زبدة 
ملح – فلفل أسود – كمون كرفس 
كرات جزر 
كزبرة ناشفة 
جوزة الطيب 
بقدونس 
ليمون 
صوص طماطم 

طريقة التحضير
* في الكبة يفرم البصل والجزر والثوم والكرفس والكرات 
* تفرم فرم خشن ثم تشوح مع زيت الزيتون وتقلب جيدا 
* ثم يضاف قليل من الدقيق وتقلب جيدا 
* ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات والجوز الطيب 
* ثم يضاف الماء المغلي وصوص الطماطم 
* ثم تترك حتى تغلي وتنضج وتقدم

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