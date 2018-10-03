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رياضة

بتروجيت يتعادل مع بيراميدز بالدوري الممتاز .. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:08 م
بتروجيت
بتروجيت
محمد رشاد
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

فتتح التسجيل للفريق البترولي شيمليس بيكلى فى الدقيقة الثانية من زمن المباراة ، قبل أن يدرك التعادل رجب بكار لـ بيراميدز فى الدقيقة 24 ، بعدها أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض محمد فاروق فى الدقيقة 28 من زمن اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز على بتروجيت بهدفين مقابل لا شئ .

وسجل البرازيلي كينو الهدف الثالث فى الدقيقة 43 من زمن المباراة ، عقب تمريرة سحرية من مجدي قفشة لينفرد كينو بحارس بتروجيت ويسدد الكرة من تحت يده معلنا عن الهدف الثالث لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز 3-1 .

وفى الشوط الثاني عاد فريق بتروجيت فى النتيجة عن طريق ، شيمليس بيكيلى فى الدقيقة 76 ، قبل أن يدرك التعادل للفريق البترولي أحمد السباعي فى الدقيقة 79 من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 3-3.

التعادل رفع رصيد فريق بيراميدز إلى 16 نقطة فى المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 17 نقطة ، بينما ارتفع رصيد بتروجيت الى 9 نقاط في المركز الثاني عشر .

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