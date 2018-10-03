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رياضة

أنشيلوتي يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة ليفربول ونابولي.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أحمد هاني
أهدى محمد صلاح نجم ليفربول، كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي القميص الخاص به في المباراة التي انتهت بفوز نابولي بهدف نظيف لحساب المجموعة الثالثة؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول الإنجليزي، على ملعب سان باولو، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض، اللاعب لورنزو إنسيني في الدقيقة الـ90 من زمن المباراة، عقب تمريرة رائعة من كاليخون ليخطف الفريق الإيطالي 3 نقاط غالية أمام منافس قوي .

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