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محافظات

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة صودا كاوية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:27 ص
ميناء
ميناء
انجي هيبة
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الخميس السفينة YM VENUS القادمة من تركيا والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 105 متر والغاطس 6 والعرض 16 مترا وذلك لشحن 5300 طن صودا كاوية.

وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة الى إيطاليا.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلي الميناء وعمليات الشحن علي الأرصفة.

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