على معلول يغيب عن تدريبات الأهلي لمدة شهرين

أجرى علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الضامة أمس الأربعاء، لتحديد مدة غيابه عن التدريبات والمباريات.



ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إن معلول تعرض لإصابة بمزق في العضلة الضامة وسيغيب على إثرها لمدة شهرين عن التدريبات الجماعية والمباريات، موضحا أن اللاعب سيبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة شهرين تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بعد حصول اللاعب على راحة سلبية.



وكان علي معلول قد غادر لقاء الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.