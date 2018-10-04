قبول تبرع مواطن بمساحة 2100 متر لإقامة مدرسة في كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، قرارا بقبول تبرع مواطن بمساحة 2100 متر مربع وتخصيصها لإقامة مدرسة تعليم أساسي بعزبة شحاته التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش في الحامول.



وكان محافظ كفر الشيخ، دعا المواطنين للتبرع بقطع أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة بالمناطق المستهدفة والمطلوب إقامة مدارس بها لخفض الكثافة الطلابية بالفصول والحد من الفترات وتحسين جودة التعليم.



وأكد محافظ كفر الشيخ على أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود الشعبية والحكومية في سبيل تحقيق الخدمات الكريمة للمواطنين.