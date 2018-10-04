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رياضة

24 أكتوبر.. موعد انطلاق بطولة الجمهورية للسباحة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
حدد اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، 24 أكتوبر الجارى موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية الصيفية للسباحة القصيرة.

ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة في المرحلة السنية 11 عاما، خلال الفترة من 24- 29 الشهر الجاري، بمجمع حمامات السباحة على إستاد القاهرة الدولي.

وتقام المرحلة السنية 12 عاما، خلال الفترة من 31 الشهر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، بمجمع حمامات إستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مرحلة 13 عاما، خلال الفترة من 7- 12 الشهر المقبل، في مجمع حمامات السباحة على استاد القاهرة الدولي بينما تنطلق مرحلتي 15 و17 عاما، من 14- 19 الشهر المقبل، بمجمع حمامات إستاد القاهرة الدولي.

في حين ستقام كل من مرحلة 17، 18، 19 عاما والعمومى، خلال الفترة من 24- 29 الشهر المقبل، بمحافظة الإسكندرية، في مجمع حمامات سباحة نادي سموحة.

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