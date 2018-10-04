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أخبار العالم

عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات تركية لعلاقاتهم بـ كوريا الشمالية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:54 م
الرئيسان التركي والأمريكي
الرئيسان التركي والأمريكي
شريف سيد
قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة وأفراد أتراك، وذلك على خلفية علاقاتهم بكوريا الشمالية، التي كانت السلطات الأمريكية فرضت عقوبات عليها.

وفي سياق آخر، كانت الولايات المتحدة قد فرضت من قبل عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا.

وعقب ذلك توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، أعقبها ارتفاع في اسعار الليرة التركية وانهيار الاقتصاد وزيادة التضخم بشكل كبير.

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