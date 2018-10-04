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رياضة

استقبال حافل لـ حسن شحاتة بالنمسا .. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
ريهام بكير
وصل ظهر اليوم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني إلي العاصمة النمساوية فيينا، وذلك لتولي مهام عمله في نادي ماورڤيرك النمساوي المملك لرجل الأعمال المصري مصطفي النمر، بعد أن تعاقد شحاتة منذ شهر مع النادي النمساوي مستشارًا فنيًا للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وينافس بقوة علي الصعود.

واستقبل "المعلم" مجلس ادارة ماورڤيرك برئاسة مصطفي النمر، وعدد من الجاليات المصرية، بالإضافة إلي بعض مسئولي السفارة المصرية في فيينا.

كما أجري شحاتة عددا من اللقاءات التليفزيونية مع وسائل الإعلام هناك خاصة وأن الجميع هناك يعلم بتاريخ شحاتة الذي حصل علي ٣ نسخ من كأس الأمم الإفريقية بشكل متتالٍ مع المنتخب المصري.

ووصل المستشار الفني لماورڤيرك إلي فندق إقامته فيينا، ومن المقرر أن يحضر أول مباراة للفريق النمساوي غدًا أمام مانسدورف، وذلك لمعرفة أهم احتياجات الفريق والوقوف علي نقاط القوة والضعف في إطار رحلة البحث عن الصعود للدوري النمساوي.

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