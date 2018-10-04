موسكو: على القوات الأمريكية الانسحاب من التنف السورية وإغلاق مخيم الركبان

جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إصرار موسكو على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف السورية وإغلاق مخيم "الركبان" الذي يسيطر الأمريكيون عليه هناك.



وأعرب الدبلوماسي الروسي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - عن قلق موسكو إزاء الوضع الإنساني في مخيم "الركبان"، مشيرا إلى أنه يقع في "منطقة التنف التي يسيطر عليها الأمريكيون بطريقة غير شرعية، وأن على الأمريكيين الانسحاب من هناك.



وأضاف الدبلوماسي أن مخيم "الركبان" يجب إغلاقه في نهاية المطاف لتمكين النازحين السوريين المقيمين فيه من العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة.