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ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
ملكة جمال مصر 2018
ملكة جمال مصر 2018
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو _ اشرف العمدة
أعلنت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر Miss egypt، أن المتسابقة رانيا أيمن حصلت على لقب الوصيفة الاولى، والحاصلة عل لقب الوصيفة الثانية شروق الشريف، وملكة جمال مصر لعام ٢٠١٨ ريم رأفت.

وجاء ذلك خلال حضور العديد من الفنانين وخبراء الموضة والمعنيين بالحدث برئاسة الدكتورة آمال رزق ، رئيسة المسابقة ويديرها لهذا العام فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتم إذاعة فيديو تسجيلي عن المسابقة ورقصت الفتيات رقصة أعقبتها التعريف بالفتيات عمرهن واماكن الدراسة .

يذكر أن لجنة التحكيم تتكون من الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنانه ريم البارودي والفنان حسام الحسيني ، ياسر الحريري ، نادين اسامة ملكة جمال مصر لعام 2016، ايسل خالد فيس بيوتي ، ساندرا سعيد ميس ايجيبت انترناشيونال 2017، روان علاء ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2017، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ملكة جمال هولندا للسياحة والبيئة جوديث ليني، بتريسيا باكلار ملكة جمال العالم 2015، دكتور التجميل أحمد إبراهيم، المصور محمود عاشور، سفير النوايا الحسنة أيمن البياع، والدكتورة نور عثمان تجميل اسنان ، ميكب ارتست محمود مرشد .
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها
ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018 وهاتان هما وصيفاتها

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