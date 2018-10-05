سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

قضت محكمة في سول بسجن رئيس كوريا الجنوبية الأسبق لي ميونج باك 15 عاما ليكون أحدث مسؤول رفيع يسجن في اتهامات بالفساد.



ولي هو رابع رئيس للبلاد يتم سجنه، وكانت أحكام بالسجن صدرت بحق رئيسة البلاد السابقة باك جون هاي، التي خلفت لي في الحكم، في فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة في بداية 2017 وغذت المخاوف بشأن العلاقات الوثيقة بين الحكومة ورجال الأعمال.



وواجه لي اتهامات بقبول نحو عشرة ملايين دولار من أموال غير مشروعة من شركات مثل سامسونج وجهاز المخابرات في البلاد لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن التحقيقات ذات دوافع سياسية.