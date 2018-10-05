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أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مشروعات التعاون المشتركة مع الجايكا اليابانية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:36 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
محمد وديع
التقى سامح شكري وزير الخارجية،اليوم الجمعة،البروفيسور "شينيتشي كيتاوكا" رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتي يبحث خلالها مع كبار المسئولين اليابانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على تقدير مصر لجهود وكالة الجايكا في دعم المشروعات التنموية في مصر، مشيدا بصفة خاصة بدعم الجايكا لمشروع المتحف المصري الكبير، وإنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP، والتي تم إطلاقها في مارس 2016، فضلا عن التعاون الثلاثي بين وكالة الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية من خلال بناء الكوادر ونقل الخبرات عبر تقديم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشاد بصفة خاصة بالشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP، والتي تتضمن تقديم نحو 2600 منحة دراسية وتدريبية للمواطنين المصريين في العديد من المجالات، فضلًا عن إسهام تلك الشراكة في دعم التفاهم بين الشعبين المصري والياباني خاصة في ظل ما يتميز به النظام التعليمي الياباني من تطوُّر.

من جهته، أعرب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية مع مصر، وحرص الوكالة على الاستمرار في دعم المشروعات الكبرى بمصر.

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