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ديني

خطيب المسجد النبوي: الله أقسم 11 مرة على فلاح كل من زكى نفسه

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:16 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنَّ سبيل التخلص من شرور النفس؛ هو تزكيتها ورعايتها ومعاهدتها وقد أقسم الله في كتابه أحد عشر قسمًا متتالية على فَلَاح من زكَّاها، وخيبة من دسَّاها.

وأوضح « البعيجان » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أنه قال الله تعالى: «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (10) » من سورة الشمس.

وأضاف أن تزكية النفوس لا تتأتى إلا بمقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا تتأتى إلا بمخالفة الهوى وملازمة التقوى، لا تتأتى إلا بمخالفة النفس الأمارة بالسوء وترك ملذاتها وشهواتها، فمن وُفق لقمعها؛ نال المنى ونفسه بنى، ومن أرخى لها العنان؛ ألقت به إلى سبل الهلاك والردى.

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