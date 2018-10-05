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رياضة

طاقم تحكيم دولي من سيشل لمباراة الإياب بين فيتا كلوب والمصري

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يخطرها من خلاله بالطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة إياب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 24 من أكتوبر الجاري.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد المباراة إلى طاقم دولي من جزيرة سيشل يقوده حكم الساحة الدولي بيرنارد كاميل ويعاونه جيلبرت ليستا كمساعد أول، وجيمس فريدريك ايميل كمساعد ثاني ، فيما يتولى أليستر بارا مهام الحكم الرابع.

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