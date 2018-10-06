الفرنسية آنا موجلاليس: شاهدت أفلام يوسف شاهين

عقدت على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال34 ندوة لتكريم النجمة الفرنسية آنا موجلاليس، أدارتها الناقدة نعمة الله حسين التي أكدت أن آنا في الأصل فنانة فرنسية من أصل مصري فجدتها مصرية كانت مقيمة بالإسكندرية، لذلك كانت سعيدة لمشاركتها في مهرجان الإسكندرية، كما إنها ذهبت في جولة سياحية بالإسكندرية وزارت العديد من الأماكن التي أبدت إعجابها بها.



وأوضحت آنا أنها لم تقم بزيارة مصر منذ 20 عاما، وآخر مرة زارت فيها مصر كانت في الأقصر وتعتبر هذه أول زيارة لها بالإسكندرية، وكان حلمها أن تزور الإسكندرية منذ أن شاهدت فيلما منذ فترة عن التنقيب عن الآثار وبه جزء كبير مصور في الإسكندرية، وستقوم بجولة بالقاهرة أيضا.



وتقول آنا، عن السينما العربية إنها تابعت أفلام مغربية وجزائرية لأنها تعرض في فرنسا ولكن ليس بكثرة، ففي مصر شاهدت فيلم "المومياء" وأعجبها كثيرًا، كما إنها كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان مغربي وشاهدت خلاله مجموعة من الأفلام العربية والمصرية، كما أتيح لها المشاركة في مهرجان الإسكندرية ومشاهدة أفلام للمخرج الراحل يوسف شاهين.



وعن ثقافتها تقول "آنا" اهتم بالقراءة كثيرا لأنها نافذة على العالم، كما إنها فضولية وتعشق التطلع، وتهتم عائلتها بالثقافة والفن والرقص فهي منفتحة على العام وتبحث عن كل ما لا تعرفه لأنها ترى أن المعرفة هي الطريق الحقيقي للحرية، كما إنها شاركت في مهرجانات كثيرة وهي صغيرة.

