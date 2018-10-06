ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الفرنسية آنا موجلاليس: شاهدت أفلام يوسف شاهين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
نورا نبيل
عقدت على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال34 ندوة لتكريم النجمة الفرنسية آنا موجلاليس، أدارتها الناقدة نعمة الله حسين التي أكدت أن آنا في الأصل فنانة فرنسية من أصل مصري فجدتها مصرية كانت مقيمة بالإسكندرية، لذلك كانت سعيدة لمشاركتها في مهرجان الإسكندرية، كما إنها ذهبت في جولة سياحية بالإسكندرية وزارت العديد من الأماكن التي أبدت إعجابها بها.

وأوضحت آنا أنها لم تقم بزيارة مصر منذ 20 عاما، وآخر مرة زارت فيها مصر كانت في الأقصر وتعتبر هذه أول زيارة لها بالإسكندرية، وكان حلمها أن تزور الإسكندرية منذ أن شاهدت فيلما منذ فترة عن التنقيب عن الآثار وبه جزء كبير مصور في الإسكندرية، وستقوم بجولة بالقاهرة أيضا.

وتقول آنا، عن السينما العربية إنها تابعت أفلام مغربية وجزائرية لأنها تعرض في فرنسا ولكن ليس بكثرة، ففي مصر شاهدت فيلم "المومياء" وأعجبها كثيرًا، كما إنها كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان مغربي وشاهدت خلاله مجموعة من الأفلام العربية والمصرية، كما أتيح لها المشاركة في مهرجان الإسكندرية ومشاهدة أفلام للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وعن ثقافتها تقول "آنا" اهتم بالقراءة كثيرا لأنها نافذة على العالم، كما إنها فضولية وتعشق التطلع، وتهتم عائلتها بالثقافة والفن والرقص فهي منفتحة على العام وتبحث عن كل ما لا تعرفه لأنها ترى أن المعرفة هي الطريق الحقيقي للحرية، كما إنها شاركت في مهرجانات كثيرة وهي صغيرة.

ترشيحاتنا

نانسي عجرم تجتاز المليون الرابع بـ بدنا نولع الجو

أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو

مصطفى بكرى: التحقيق مع إسراء عبد الفتاح الثلاثاء المقبل.. فيديو

رئيس الوزراء: وزير الدفاع وجه بإرسال طائرات إطفاء للسيطرة على حريق قرية الراشدة

طبيب الأهلي يكشف الموقف الكامل للمصابين قبل مواجهة الاتحاد

سعد سمير يجري عملية حقن في الظهر

الأزهري: الصحابة نقشوا أسماءهم على الهرم عندما زاروا مصر.. فيديو

شاهد.. ستيفن سيجال يهرب من مذيعة ويغادر الاستوديو بعد اتهامه بالاغتصاب

بكرى يستعرض قصة شهيد أنكر عن والده مكان خدمته حبا فى الوطن

تركيا تهدد الدول والشركات الراغبة في التنقيب عن النفط شرق المتوسط

إصابة مواطنين فى انفجار دانة مدفع بالمنصورية

سر إدمان السادات للبايب على لسان نجلته.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت

فيديو

مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر تقديم استقالته.. فيديو
أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو
سمير فرج: معركة المنصورة الجوية أهم المعارك عالميا
وزير الرياضة يتعهد بحل مشكلة بطل مصر في الشطرنج.. فيديو
ننشر أول فيديو لحرائق مزارع نخيل قرية الراشدة بالوادي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟