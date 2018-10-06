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فن

شاهد.. رسالة راندا البحيري لـ ريم البارودي في عيد ميلادها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
محمد بدران
هنأت الفنانة راندا البحيري النجمة ريم البارودي بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "راندا" صورة لها برفقة ريم، وكتبت عليها قائلة: "في يوم ميلادك أكتر حاجة حابة أتكلم عنها أصلك وجدعنتك وخفة دمك وروحك الحلوة وطيبتك يا ريم ربنا يديمك نعمة على كل اللي حواليكي يا حبييتي".

يذكر أن ريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في أحداث مسلسل "30 ليلة وليلة"، وكان بطولة سعد الصغير، وعدد من ضيوف الشرف وسامح حسين، وحسن حسني، وبيومي فؤاد، وغيرهم.
شاهد.. رسالة راندا البحيري لـ ريم البارودي في عيد ميلادها
شاهد.. رسالة راندا البحيري لـ ريم البارودي في عيد ميلادها

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