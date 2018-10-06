رئيس الأعلى للطرق الصوفية ينفي وفاة العالم أحمد عمر هاشم

أكد الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الدكتور أحمد عمر هاشم يتواجد الآن في مسجد الإمام الحسين ويواصل عطاءه العلمي والدعوي ويجلس يشع نورا بين أحبابه ومريديه وهو رمز من رموز الأمة التي نعتز ونفخر.



وأضاف القصبي في بيان له، أن هاشم استاذ الأجيال فهو العالم المفسر والمحدث الذي تعلق به شعوب الأمة الإسلامية، بل أحبته البشرية باختلاف انتمائاتهم الدينية لصدقه وحبه وسماحته.



وأكد أنه بصحة جيدة وتحدثت معه مطمئنا علي صحته، نافيا ما نشر عن خبر وفاته ووجه اللوم على من ينشر الأخبار الكاذبة والمضللة.