حملة من صحة بني سويف على مستشفى الفشن المركزي .. صور

تواصلت الحملات التي تنظمها مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، للمرور علي المستشفيات المركزية لضمان اشتراطات الصحة المهنية لجولاتها، وقام فريق من ادارة الطب الوقائي تحت اشراف الدكتورة امنيه حسن مدير مديريه الشئون الوقائيه بالمرور على مستشفي الفشن المركزي.



وتم رصد بعض السلبيات منها عدم وجود قرار بتشكيل لجنة للصحة المهنيه طبقا للقرار 134 ، و بعض الملاحظات فى سجل الاجتماعات الخاصة بلجنة السلامه والصحه المهنية الشهري بالمستشفى كما ان اجهزة الاطفاء غير كافية ولم يتم عمل كشف طبي دوري علي بعض العاملين المعرضين لمخاطر المهنة ،بالاضافة إلى سجلات الامراض المهنيه والامراض العاديه والمزمنه واصابات العمل غير مستوفاة وتدريب العاملين بالحمايه المهنيه غير كاف بالنسبة لقوة العمل داخل المستشفى.



وأمر وكيل الوزارة ، الفريق الطبي بالاجتماع مع مدير المستشفى وسرعة ايجاد حلول لما تم رصده حيث تم تسليم كشوف احصائيه سنويه ونصف سنويه لتسليمها للقوي العامله.



وتم تشكيل جهاز السلامه والصحه المهنية بالمستشفى واصدار قرار بتكليف كل منهم باختصاصات عمله ويكلف محمد ابو النور من ادارة الطب الوقائي بالمديرية بتدريبهم علي اعمال الصحه المهنية،وتم تشكيل لجنة الصحة المهنية . وفقا للقرار 134 واعتمادها لارسالها للقوي العامله، كما تم اعداد سجلات الامراض العادية والمزمنه والحودث والإصابات ، والتنسيق مع الهيئه العامه للتامين الصحي لتوقيع الكشف الطبى الدوري للعاملين بالمستشفى والمعرضين لمخاطر المهنه وتم التنسيق لارسالهم علي دفعات، كما تم التنسيق مع الحمايه المدنيه من قبل الدكتور ارميا اسطفانوس مدير المستشفى لعقد تدريب داخل المستشفى للعاملين ووضع خطة اخلاء واعتمادها ، و تحرير استمارات التسمم وحوادث الطرق.

