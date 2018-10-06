ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زوج سيرين عبد النور يداعب ابنهما كريستيانو بعد اتمامه 7 أشهر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه زوجها فريد رحمة، يداعب ابنهما كريستيانو، الذي وضعته "سيرين" في مارس الماضي.

وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو قائلة: «ولا اهضم كيف بيلعبو مع بعض !! الله يحمي اطفالنا»، ولاقى الفيديو استحسان الجمهور الذي ابدى اعجابه بمولود «سيرين» بعد اتمامه سبعة أشهر من عمره.

وعلى جانب آخر، تنتظر سيرين عبد النور بدء تصوير أولى مشاهد الجزء الثالث لمسلسل "الهيبة" للفنان تيم حسن، والتي تعاقدت عليه مؤخرًا، وهو اخراج سامر البرقاوي.

زوج سيرين عبد النور يداعب ابنهما كريستيانو بعد اتمامه 7 أشهر

ترشيحاتنا

من أمام الأهرامات.. ميلانيا تعلن دعمها لمرشح ترامب للمحكمة العليا

الملازم أول احتياط محمد نور الدين يروي قصة 134 يوما من بطولات حصار نقطة كبريت ..صور

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك بالسوبر المصري السعودي

أحمد موسي: بعرض صور الأسري الإسرائيليين عشان أنكد عليهم

انتحار رجل أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة

محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور

موقف محرج لـ كهربا فى مباراة الزمالك والهلال بالسوبر المصري السعودي.. فيديو

لم يطلق رصاصة أو يرتدي زيًا عسكريًا .. حكاية سعادة بطل معركة وقود الصواريخ في حرب أكتوبر

بعد فوز الزمالك على الهلال.. السوبر السعودي المصري يتصدر تويتر الخليج

اعتقالات بالجملة ورقابة مشددة .. تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم

رضا عبد العال: جروس أمه دعياله.. ومحلل أبو ظبي: مدرب الهلال أمه دعت عليه

الفائزة بنوبل للسلام: فكرتي تغيرت عن الإسلام بعد لقاء الرئيس السيسي وشيخ الأزهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية.. فيديو
الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو
الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو
مدير الكرة بالزمالك: استحواذ الهلال لم يفِد والأهم النتيجة.. فيديو
محمود سعد يكشف اسم أول شهيد فى حرب أكتوبر 73.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟