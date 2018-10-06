زوج سيرين عبد النور يداعب ابنهما كريستيانو بعد اتمامه 7 أشهر

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه زوجها فريد رحمة، يداعب ابنهما كريستيانو، الذي وضعته "سيرين" في مارس الماضي.وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو قائلة: «ولا اهضم كيف بيلعبو مع بعض !! الله يحمي اطفالنا»، ولاقى الفيديو استحسان الجمهور الذي ابدى اعجابه بمولود «سيرين» بعد اتمامه سبعة أشهر من عمره.وعلى جانب آخر، تنتظر سيرين عبد النور بدء تصوير أولى مشاهد الجزء الثالث لمسلسل "الهيبة" للفنان تيم حسن، والتي تعاقدت عليه مؤخرًا، وهو اخراج سامر البرقاوي.