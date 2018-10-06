محافظ المنوفية يشهد احتفال مديرية الثقافة بذكرى انتصار أكتوبر

شهد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية الإحتفالية التي نظمتها مديرية الثقافة بالمنوفية مساء اليوم بقاعة نقابة إتحاد عمال مصر بشبين الكوم في إطار إحتفالات المحافظة بالذكري الـ 45 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، بحضور مدير عام مديرية الثقافة ووكيل وزارة القوي العاملة ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حي غرب وبيت العائلة بالمنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .



بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري أعقبه كلمة مدير عام الثقافة الذي قدم التهنئة لمحافظ المنوفية علي تولي مهام منصبه الجديد ، مؤكدًا أن ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة تمثل تجسيدا حيا لإصرار وعزيمة الشعب المصري علي تحدي المستحيل وإسترداد أرضه ليسطر بذلك تاريخا من الفخر والعزة لمصر ولجميع الأمة العربية.



كما أكد اللواء توفيق علي منصور أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة في كلمته أننا اليوم نحتفل بأعظم إنتصارات العرب علي الإطلاق في العصر الحديث وهي حرب أكتوبر المجيدة التي جعلت العالم مبهوراُ بإنتصار مصر العظيم وأننا نستمد الحس الوطني والإعتزاز بذاتنا عند الحديث عن هذه الذكري الغالية علينا جميعًا مقدمًا الشكر والتقدير لأبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة للتضحيات التي يقدموها في سبيل الدفاع عن الوطن، كما قدم خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق .



كما تضمن الحفل قصيدة شعرية للأستاذ عبد الرحمن البيجاوي وكانت بعنوان " عرس سيناء " وفقرة شعرية وعدة فقرات غنائية لفرقة المنوفية للموسيقي العربية التي قدمت باقة من الأغاني الوطنية منها "بسم الله – الله أكبر" و" أحلف بسماها وبترابها " و " ياحبيبتي يا مصر يا مصر" وغيرها من الأغاني الوطنية.



وفي نهاية الحفل أشار اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية أن هذه المناسبة الغالية نتذكر فيها بكل فخر وإعتزاز شهداء حرب أكتوبر الأبرار وجرحاها الأوفياء وأبطالها البواسل الذين صنعوا ملحمة العبور العظيمة وسطروا بدمائهم صفحة ناصعة في سجل أمجاد الأمة وبطولاتها ، مؤكدًا علي أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه.



