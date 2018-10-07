سناء شافع فى ضيافة مسرحية حدث فى بلاد السعادة.. صور

حرص الفنان سناء شافع على زيارة مسرحية " حدث فى بلاد السعادة " ونشر مخرج العرض مازن الغرباوى عبر صفحته على فيسبوك صور للفنان سناء شافع من العرض المسرحى.



وعلق الغرباوى على الصورة: " حينما يقف الأستاذ لتلاميذه .. فهذا شرف كبير لنا أستاذى ومعملى .. فنان مصر الكبير د.سناء شافع .. نورتنا وشرفتنا فى بلاد السعادة" .



حدث في بلاد السعادة" بطولة مدحت تيخا وعلاء قوقة وحسن العدل ومحمد حسني وسيد الرومي، وفاطمة محمد على، أسامة فوزي، ومحمد الخيام، وعدد من النجوم العرب منهم الفنانة خدوجة صبري من ليبيا والعراق راسم منصور ولبنان نسرين أبي سعد، وتأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.