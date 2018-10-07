نقيب الأطباء يدعو وزيرة الصحة لحضور مؤتمر ضمور العضلات.. الخميس

وجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدعوة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقيادات الوزارة وعمداء كليات الطب ومديرو المستشفيات الجامعية ورئيس المركز القومى للبحوث لحضور المؤتمر العلمي "الجديد فى تشخيص وعلاج مرض ضمور العضلات دوشين".



يقام المؤتمر بالأشتراك مع قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بطب عين شمس "وحدة أمراض العضلات والأعصاب".



وتم توجيه الدعوة ايضًا الى العاملين فى التخصصات المعنية "العصبية والنفسية، الأطفال، القلب، الطب الطبيعى، الصدر، العظام، الأشعة" لحضور المؤتمر المقرر.



يقعد المؤتمر يوم الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بمقر نقابة الاطباء، لأهمية الموضوعات التي تحرص نقابة الأطباء وكلية طب عين شمس على متابعة الاطباء لها.