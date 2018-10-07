ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الأطباء يدعو وزيرة الصحة لحضور مؤتمر ضمور العضلات.. الخميس

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
وجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدعوة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقيادات الوزارة وعمداء كليات الطب ومديرو المستشفيات الجامعية ورئيس المركز القومى للبحوث لحضور المؤتمر العلمي "الجديد فى تشخيص وعلاج مرض ضمور العضلات دوشين".

يقام المؤتمر بالأشتراك مع قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بطب عين شمس "وحدة أمراض العضلات والأعصاب".

وتم توجيه الدعوة ايضًا الى العاملين فى التخصصات المعنية "العصبية والنفسية، الأطفال، القلب، الطب الطبيعى، الصدر، العظام، الأشعة" لحضور المؤتمر المقرر.

يقعد المؤتمر يوم الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بمقر نقابة الاطباء، لأهمية الموضوعات التي تحرص نقابة الأطباء وكلية طب عين شمس على متابعة الاطباء لها.

ترشيحاتنا

ليفربول يلهب حماس محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي.. فيديو

جوارديولا يهاجم محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

صحف إسبانيا عن هزيمة ريال مدريد: الملكي من سيئ إلى أسوأ

طرح الإعلان الـ 10 للإسكان الاجتماعى خلال أيام ومراجعة الأسعار والدعم والدخل

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد

ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

كهربا يعلق على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

جيشنا صعب لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة في يوم واحد.. فيديو

التعليم توجه رسالة هامة لأولياء الأمور المعترضين على إلغاء المستوى الرفيع

وفاة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عن عمر يناهز 80 عاما

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

صحيفة فرنسية تكشف أسباب اختفاء رئيس الانتربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استفادة السينمائيين العرب من دعم شمال أوروبا بمهرجان مالمو

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة
نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو
التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية
عمرو البسطويسي يؤكد استمرارية القوافل الطبية بشكل دوري لسيناء.. فيديو
ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟