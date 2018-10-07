مهرجان مالمو للسينما العربية يضيف جائزتين جديدتين

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية انضمام جائزتين بدءًا من دورته الثامنة التي انطلقت فعالياتها أمس الأول وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، يقدم الجائزة الأولى "الاتحاد العام للفنانين العرب" وهي مخصصة لـ "أفضل إنتاج فني" وقيمتها 2000 يورو تقررها لجنة تحكيم المسابقة الروائية المشكلة من النجمة منة شلبي، والمخرج حسن بنجلون، والناقد هوفيك حبشيان، بينما يقدم الجائزة الثانية جريدة "النهار" الكويتية تحت عنوان "جائزة النقاد العرب" وتقدر قيمتها بمبلغ 1000 يورو يقررها ثلاثة نقاد عرب هم نديم جرجورة وإياد الخزاعي وكوليت خلف.



صرح محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية " تعكس مبادرة جريدة النهار والاتحاد العام للفنانين العرب بتقديم جائزتين في مهرجان مالمو للسينما العربية اتساع نشاطه، ونفوذه الذي بات مؤثرا بدرجة جعلت عدد من كبرى الجهات مهتمة بالمشاركة داخل فعالياته، ويشكر المهرجان الناقد الكبير عبد الستار ناجي والمخرج مسعد فودة على مبادرتهما التي لا شك أنها ستكون باكورة لعدة مبادرات فاعلة تؤكد الدور المحوري للمهرجان بوصفه جسرًا للتواصل بين الثقافتين العربية والاسكندنافية".



من جانبه، عبر الناقد عبد الستار ناجي عن سعادته لانطلاق "جائزة النقاد العرب" في مهرجان مالمو للسينما العربية قائلا "تأتي مبادرة جريدة النهار بتقديم جائزتها في مهرجان مالمو من منطلق تأكيد دور النقد الفاعل في النهوض بالحركة السينمائية العربية، كما شجع الجهد الكبير الذي قام به مهرجان مالمو للسينما العربية في تأكيد تواجد سينمانا في المنطقة الاسكندنافية يستحق كل امتنان ودعم منا جميعًا، وقريبًا ستمتد المبادرة إلى مزيد من المهرجانات العربية".



أكد المخرج مسعد فودة، رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب "تأتي جائزة "أفضل إنتاج فني" التي يقدمها الاتحاد في مهرجان مالمو للسينما العربية تثمينًا للجهور الحثيثة التي يقوم بها محمد قبلاوي مؤسس ومدير المهرجان في خدمة الثقافة والفنون العربية خارج حدود الوطن العربي. ومن ثم جاءت أهمية وجود بروتوكولات للتعاون بين الاتحاد والمهرجان، إذ تعد الجائزة بداية لها".



وتتوالى فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية لليوم الثالث على التوالي بنجاح كبير، وسط تواجد ملحوظ من نجوم وصناع السينما المصرية ضمن استقبال السينما المصرية ضيف شرف فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان؛ كما تستمر نشاطات سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالتوازي مع العروض السينمائية التي يواظب على حضورها عشرات من سكان مدينة مالمو، فضلًا عن محور ملتقى "نقاد بلا حدود" وعروض المدارس.